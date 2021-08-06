Билеты по скидке предлагают псковичам в Пушкинский театр

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На 30% снизились цены на билеты в Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Теперь стоимость билета составит от 200 до 650 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Новый сезон порадует зрителей спектаклем-лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» Петра Шерешевского, его же постановкой по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», трагедией Шекспира «Отелло», а также лирической комедией «Соседи».

Откроет сезон произведение, билеты на которое уже раскуплены, - детектив Семена Серзина «Свидетельские показания». Также в августе состоится премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.