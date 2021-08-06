Убитого на новогодних каникулах псковича нашли в помелевший реке

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Пропавшего без вести на новогодних каникулах 39-летнего велиолучанина обнаружили спустя полгода в реке под корягами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Следствие выяснило, что в ночь на 8 января 2021 года 26-летний местный житель в гостях у знакомой повздорил с другим гостем и несколько раз ударил последнего ножом.
Потерпевший скончался на месте, а чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый замотал мужчину в пленку и скинул в реку.
Обнаружить тело удалось только спустя полгода. Когда уровень воды в реке снизился. Убитый был обнаружен ниже по течению под корягами деревьев.
Судмедэкспертиза и следствие показало соответствие повреждений на теле пострадавшего с признательными показаниями обвиняемого и свидетелей
Следственные действия в настоящее время направлены на окончание расследования произошедшего.