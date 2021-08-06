Убитого на новогодних каникулах псковича нашли в помелевший реке

.

Пропавшего без вести на новогодних каникулах 39-летнего велиолучанина обнаружили спустя полгода в реке под корягами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следствие выяснило, что в ночь на 8 января 2021 года 26-летний местный житель в гостях у знакомой повздорил с другим гостем и несколько раз ударил последнего ножом.

Потерпевший скончался на месте, а чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый замотал мужчину в пленку и скинул в реку.

Обнаружить тело удалось только спустя полгода. Когда уровень воды в реке снизился. Убитый был обнаружен ниже по течению под корягами деревьев.

Судмедэкспертиза и следствие показало соответствие повреждений на теле пострадавшего с признательными показаниями обвиняемого и свидетелей

Следственные действия в настоящее время направлены на окончание расследования произошедшего.