«Гостиный двор» займет место центрального рынка в Пскове

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На месте «белорусского» рынка появится «Гостиный двор», пишет «Псковская правда».

Концепция дизайна территории, расположенной в центре Пскова, была разработана на заседании научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Сейчас инвестором ведутся работы по детальной разработке проекта цивилизованного торгового и делового пространства «Гостиный двор». Как сообщается, около трёх лет будет отведено на строительные работы, не учитывая само проектирование.

В разрабатываемом «Гостином дворе» расположатся загородные торгово-развлекательные территории. Псковская стилистика при этом сохранится.