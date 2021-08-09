Псковичей приглашают поиграть в любительский волейбол и стритбол

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Псковичей приглашают к участию в Фестивале уличного спорта 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Псковский городской молодёжный центр проведёт два мероприятия – игры в пляжный любительский волейбол и стритбол.

Для волейбола необходимо собрать команду из одного парня и одной девушки. Всего два игрока от одной команды. В стритболе могут играть три человека в команде.

Зарегистрировать команду смогут первые восемь обратившихся псковичей. Свою заявку можно оставить по ссылке.

Пройдут соревнования 14 августа с 11:00 в «Pskov Wake Park» по адресу: улица Яна Райниса, 41Б. Победителям вручат памятные призы.