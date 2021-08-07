Прогноз погоды на 7 августа в Псковской области

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Сегодня, 7 августа, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут дожди. В отдельных местах возможны ливни с грозами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер будет дуть умеренно.

Жителей Пскова ожидают кратковременные дожди с грозой. Днем температура составит +21...+23, а ночью будет держаться в пределах +13...+15 градусов тепла.

В Великих Луках синоптики также прогнозируют кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +22...+24, а ночью столбики термометров покажут +11...+13.