Кому из переболевших COVID-19 псковичей грозит постковидный симптом

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О том, кто попадает в группу риска развития постковидного синдрома, рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, постковидный симптом чаще наблюдается у женщин, несмотря на то, что по некоторым данным, болеют ковидом чаще мужчины.

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», - заявила Плоскирева.

Ранее заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы Ульяна Лысова сообщила, что длительность постковидного симптома может превышать 12 недель.