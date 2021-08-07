О своевременной уплате административных штрафов напомнили псковичам

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О том, когда должны быть уплачены штрафы, напомнили жителям Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу.

Если гражданин не уплатит штраф, его будет ожидать увеличение штрафа в два раза или арест на срок до 15 суток.

Узнать о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью псковичи могут по будням по телефону: (8112) 73-41-12.