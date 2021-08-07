4 псковичей ждет административная ответственность за нарушение масочного режима

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За прошедшую неделю на жителей Псковской области было составлено 4 протокола за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

25 рейдов провели сотрудники полиции и комитета за минувшую неделю, выявив нарушения. Четыре протокола было составлено на посетителей общественных мест, замеченных без средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, протокол за нахождение посетителей без масок получил и владелец псковского ТРЦ. Более того, дело было заведено и на индивидуального предпринимателя общепита, чье заведение работало с 24:00 до 06:00. Также 2 протокола получили владельцы предприятий общественного питания, в которых не измерялась температура гостей.

Напомним, за нарушение эпидемиологических норм должностных лиц ожидает штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей, тех, кто ведёт предпринимательскую деятельность без юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей и юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.