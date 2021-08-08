Спасение сбитой собаки стало причиной тройного ДТП в Печорском районе

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В деревне Тешевицы Печорского района произошло тройное ДТП из-за оказавшейся на дороге раненой собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Неизвестный водитель сбил безнадзорную собаку и из-за полученных травм та не смогла покинуть автодорогу самостоятельно. Проезжая деревню, водитель Opel увидел раненую собаку и прибег к экстренному торможению, чтобы избежать столкновения с животным.

В ходе торможения в автомобиль врезались двигающиеся позади «Шкода» и «Мицубиси».

Благодаря зоозащитникам, собака была доставлена в ветеринарную клинику. У сбитого животного диагностировали перелом таза и политравму. Хвост собаки из-за удара машиной был оторван от позвоночника. Оставшийся в стационаре ветклиника пес не дожил до утра.