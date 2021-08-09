Студентов ПсковГУ не будут обязывать прививаться от COVID-19

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Минобрнауки РФ сообщила о том, что у студентов вузов не будет в обязательном порядке требоваться вакцинироваться, пишет ТАСС.

Обязательная вакцинация не потребуется и инострннам студентам, обучающимся на территории России. При желании и имеющемся полисе ОМС, они могут привиться.

«Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», - отметил глава министерства Валерий Фальков.