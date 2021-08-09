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Общество9 августа 2021 11:48

Семейная пара из Палкино убралась на местом кладбище и обратилась к горожанам

Источник:kp.ru
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Супруги убрались на кладбище и рассказали, сколько им пришлось убрать мусора с прохода к могилам. Они отметили, что подобраться к кладбищу вплотную уже невозможно. Об этом сообщила газета «Льновод».

Мужчина выкосил почти всю дорогу снизу, так как сверху больше нет возможности подъехать. По словам супругов, даже цветочницы были оставле прямо на проезде.

Семья вывезла с прохода восемь тачек грязи. Туда посетители кладбища выносили искусственные цветы и целлофановые пакеты с мусором.

«Уважаемые жители и гости посёлка, посещающие на нашем кладбище могилки своих родных и близких, друзей или знакомых, не кидайте больше мусор на проезд, это не помойка! Уважайте чувства людей, перед могилами родственников которых вы позволяете себе оставить мусор с могил ваших родственников. Это не трудно – взять с собой мешок и унести всё, что вы убрали с могилок, в специально отведённое место – в мусорку!» – обратились они к землякам.