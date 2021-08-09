Суд о зверствах нацистов пройдет сегодня Пскове

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9 августа в 10:00 Псковский областной суд обсудит дело о геноциде, преступлениях военного характера и против человечества в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Вновь выявленные преступления периода оккупации на Псковской земле стали поводом для подачи заявления прокурором Псковской области Иваном Грибовым в суд.

Прокурор выступит в пользу признания преступлениями, установленных и вновь выявленных зверских деяний, совершенных нацистскими оккупационными властями и их пособниками в годы войны 1941 – 1945 годов в Псковской области по Уставу Нюрнбергского международного военного трибунала.

До настоящего момента данные исторические факты не были признаны юридически. А проведенные расследования и судебные разбирательства не выявили имён большей части жертв. Суд над нацистами должен восстановить историческую справедливость и помочь принять меры о защите прав потомков узников.

Во время оккупации нынешней территории Псковской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, было расстреляно 42 537 мирных советских граждан, повешены 776 человек, погибли от пыток, истязаний и заживо ссожжено 7 629, погибло 329 455 советских военнопленных.