Последствия перенесенного COVID-19 у псковичей могут проявляться спустя 24 недели

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Пациенты, переболевшие коронавирусом, спустя несколько месяцев после выписки из медучреждений могут почувствовать симптомы постковидного синдрома. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет РИА Новости.

Постковидный синдром способен развиваться от трёх до 24 недель, сообщила эксперт. Время отсчитывается от острой фазы или выписки с больничного. Очень часто медики сталкиваются с постковидным синдромом спустя четыре недели.

Распознать постковидные последствия можно с помощью анализа крови и мочи. В результатаз анализов важны показатели свёртываемости крови, уровень электролитов и тропонина, витамина D и гормонов щитовидной железы.