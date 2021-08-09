Музейные баннеры с QR-кодом появились на улицах Пскова

18 музейных баннеров с QR-кодами выставили на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Псковичи и гости города смогут узнать об объектах и предметах из коллекции Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.

«Впервые на улицах города Псковский музей-заповедник представил фотографии объектов и коллекций с интересными заметками. Так, гуляя по центру Пскова, можно найти рецепт фирменного псковского Кузнечного супа, узнать историю любви архитектора Юрия Спегальского и его супруги, или почитать о потрясающем пигменте «афганский лазурит», который использовался греками при росписи Спасо-Преображенского собора», – сообщили в музее.

Баннеры разместили на улицах Ленина, Пушкинской и в Сквере влюбленных. Отсканировав QR-код, пользователь попадет на сайт Псковского музея, где будет изложен рассказ о изображённом на баннере объекте.