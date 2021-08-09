Цену первых лисичек назвали частники на псковском рынке

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Погода в августе сыграла на руку любителям грибов в Псковской области. После долгой засухи прошли проливные дожди, и на рынки появились долгожданные лисички. Среднюю цену грибов назвали частники корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

Так, за ведро лисичек объемом в 300 грамм псковичи в среднем отдадут 150 рублей. Более вместительный контейнер с грибами будет стоить уже 200 рублей.

Кроме того, 150 рублей просят у псковичей за кучку из 5-6 подосиновиков. Однако особо щедрые продавцы готовы снизить цену для своего покупателя.

«Будете брать - отдам дешевле ведерко», - говорит частница.

Лесники делятся, что в этом году грибов значительно меньше в сравнении с прошлым сезоном.

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По предположению одной из продавцов, проблема - в отсутствии дождей, а другая считает, что ещё просто не время.

«Они ещё будут, в конце августа, в сентябре будет больше», - уверяет грибник, многие годы собирающая урожай в Палкинском районе.