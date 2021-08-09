По 2,5 тысячи рублей получат учителя и сотрудники детских садов Псковской области до 1 сентября

.

Денежное пособие за подготовку к новому учебному году назначено работникам детских садов и учителям региона. Об этом сказал губернатор Михаил Ведерников на совещании по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона заявил о высокой нагрузке на работников сферы образования из-за подготовки к учебному году 2021-2022.

Как пообещал Михаил Ведерников, деньги поступят на карты педагогов до 1 сентября. В общей сложности на выплаты для учителей и работников детсадов из областного бюджета будет выделено 22 млн рублей.