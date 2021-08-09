Псковским педагогам повысили зарплату

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Зарплаты работников сферы образования выросли в Псковской области. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на совещании по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На 21,5% больше стали получать сотрудники дошкольного образования, на 18,3% - учителя, на 10% - работники учреждений дополнительного образования и на 7,8% - мастера производственного обучения.

Также глава региона Михаил Ведерников заявил, что все ещё необходимо корректировать зарплату работникам дополнительного образования.