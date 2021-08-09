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Дом. Семья9 августа 2021 14:58

314 млн рублей направлено в Псковскую область на горячее питание для школьников

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Из федерального бюджета выделено 314 млн рублей на организацию горячего питания школьникам начальных классов псковских школ в этом году. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников добавил, что деньги на школьные обеды также будут выделены и из областного бюджета.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что работы в этом направлении ещё много. Так, в прошлом году были зафиксированы нарушения в пищеблоках почти 60 школ. В 5 из них нарушения до сих пор не устранены. В связи с этим подробные доклады по каждому случаю с чёткими планами и сроками поручил подготовить глава региона сотрудникам школ.