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Общество9 августа 2021 15:30

Какие медицинские обследования необходимы для оформления маленьких псковичей в детсад в 2021 году

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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О том, каких врачей нужно посетить, чтобы поступить в детский сад, корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала главный врач детской городской поликлиники Эльвира Борисовна Мелех.

По словам медэксперта, на сегодняшний день достаточно посещения участкового педиатра, который выпишет направления на традиционные анализы. После получения их результатов детский врач выдаст справку, по которой ребенка примут в дошкольное учреждение.

«Предварительный осмотр специалистов перед поступлением в дошкольные, школьные учреждения и вузы уже давно отменен. Есть профилактические осмотры в 2, 3 года, а специального перед садом нет», - добавила Эльвира Мелех.

Также врач сообщила, что результаты анализов сегодня можно получить в день обращения.

«Как правило, результаты принимают, когда они были сделаны не позднее 10 дней», - рассказала главный врач.