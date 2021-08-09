Пятерых заблудившихся в лесу псковичей нашли спасатели за минувшие выходные

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5 человек нашли в лесах Псковской области спасатели за прошедшие выходные. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

7 августа спасатели помогли выйти из леса вблизи деревни Пузакино Опочецкого района 44-летней женщине и 57-летнему мужчине. Потерявшиеся были найдены уже через несколько часов, после того как заблудились.

В этот же день в лесу вблизи деревни Кислово пропали две пожилые женщины. Поисково-спасательный отряд Пскова оперативно сработал и нашел заблудившихся.

В воскресенье, 8 августа, вблизи деревни Пески Порховского района заблудилась 55-летняя женщина. Благодаря спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции и местному населению вечером псковичку нашли.