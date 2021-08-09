Присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов» приглашают псковичей

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Поучаствовать в акции «Дети вместо цветов» смогут псковские школьники. Об этом сообщил организатор Иван Агеев.

Суть акции заключается в том, чтобы вместо букета от каждого ученика класса на 1 сентября подарить учителю один букет от всех. А сэкономленные деньги будут направлены в фонд «Алёша» для помощи детям.

В этом году сэкономленные деньги планируется отдать на лечение второкласснице из Калининграда Кире Соколовой. Из-за тяжелейшего заболевания сосудов девочке грозит ампутация ноги.

Акция будет проводиться в 9 раз. Сообщается, что в прошлом году в ней приняло участие рекордное количество человек. 160 городов и сел, 58 563 школьника не остались равнодушными и присоединились к акции. За все время удалось собрать 6 258 775 рублей, которые сохранили жизнь ребенку со смертельной болезнью — СМА I типа.

В 2020 году в акции поучаствовали 12 школ Псковской области, только 6 из них были школами Пскова.