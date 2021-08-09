Громкую дискотеку в Пскове прервал визит ОМОНа

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По многочисленным жалобам псковичей, в одно из мест массового отдыха выехали сотрудники правоохранительных органов. Организаторы масшатабной дискотеки понесут административную ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Ночью на место прибыли сотрудники ОМОНа, ППС и ОИАЗ УМВД России по городу Пскову. Во время задержания, один из посетителей попытался сбежать, другой оказывал сопротивление.

Из-за выявленных правонарушений, на собственника и организаторов услуг было заведено два административных материала. Отсутствующая лицензия на алкоголь, продажа кальнов и нарушение указа губернатора при организации дискотек понесли за собой ещё несколько протоколов.

С места проведения вечеринки были изъяты 4 кальяна и порядка 15 литров алкоголя.