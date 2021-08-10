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Общество10 августа 2021 10:05

Курение в квартире привело к пожару в Опочке

Источник:kp.ru
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Неосторожное обращение с огнём во время курения в квартире стало причиной пожара 9 января в Опочке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России по Псковской области.

В 11:30 на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире. Сотрудники МЧС подоспели вовремя, огнем был охвачен диван.

Нежилое бесхозное строение сгорело в тот же день в деревне Иваново Великолукского района. Выгорело все изнутри на площади 6 на 8 метров, сгорела кровля. Причиной пожара называют короткое замыкание проводки.