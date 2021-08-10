11 августа начнется ремонт улицы Чехова в Пскове

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Большой ремонт улицы Чехова в Пскове пройдет с 11 августа до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт затронет не только проезжую часть с бордюром, но и люки колодцев, а также пешеходную зону. Тротуар появится на противоположной домам стороне улицы.

Ширина проезжей части составит 3,5 метра. В некоторых местах он достигнет 6 метров для двухполосного движения. Тротуар по всей протяженности улицы Чехова будет равен 2,2 метрам.

Отметим, ремонт дороги проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» за счёт средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности и софинансирования из городского бюджета на 2021 год.