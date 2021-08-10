Ещё у 103 жителей Псковской области подтвердился коронавирус

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За минувшие сутки ещё у 103 человек в регионе выявили COVID-19. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число подтвержденных случаев заражения ковидом достигло 44 865.

Справились с заболеванием с начала пандемии в Псковской области 37 313 человек, только 55 из них закрыли больничные за прошедшие сутки.

Помимо этого, Михаил Ведерников сообщил, что пациенты крайне тяжело переносят новые штаммы ковида, из-за чего загрузка коечного фонда вновь возросла.