Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 августа 2021 11:28

Ещё у 103 жителей Псковской области подтвердился коронавирус

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

За минувшие сутки ещё у 103 человек в регионе выявили COVID-19. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число подтвержденных случаев заражения ковидом достигло 44 865.

Справились с заболеванием с начала пандемии в Псковской области 37 313 человек, только 55 из них закрыли больничные за прошедшие сутки.

Помимо этого, Михаил Ведерников сообщил, что пациенты крайне тяжело переносят новые штаммы ковида, из-за чего загрузка коечного фонда вновь возросла.