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Общество10 августа 2021 13:31

Какие педагоги Псковской области не получат по 2,5 тысячи рублей

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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О том, какой категории псковских учителей не положена денежная выплата, рассказали в региональном комитете по образованию.

Специалисты сообщили, что тем педагогам, которые на данный момент находятся в декретном отпуске, деньги перечислены не будут. Также в комитете по образованию добавили, что выплата положена лишь тем сотрудникам сферы образования, которые числятся работающими по состоянию на 1 августа 2021 года.

Напомним, 9 августа денежную выплату педагогам анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.