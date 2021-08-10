Историческую несправедливость удалось устранить археологам в Пскове

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Новые археологические раскопки на Запсковье указали на факты, по которым удалось выяснить, что средневековая улица Званица находилась абсолютно в другом месте, нежели там, где ее принято указывать. Об этом заявила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции 10 августа.

«Все экскурсоводы всегда говорят, что улица Леона Поземского — это древняя, средневековая улица Званица, которая в целом повторяет её направления. Направление у нее конечно было туда же — на Гдов, но улица Званица была совершенно не там, и пока мы её не нашли на раскопках», - сказала Марина Кулакова.

Спикер отметила, что археологами были пересмотрены исторические планы города. Благодаря исследованиям, специалисты пришли к выводу, что Завница проходила ближе к реке Пскове.