Ольга Кормухина выступит на благотворительном концерте в Пскове

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Певица Ольга Кормухина примет участие в праздничном концерте, посвященном 77-летию образования Псковской области. Мероприятие пройдет 23 августа в 19:00 в Зелёном театре. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Деньги, полученные от продажи билетов, будут направлены на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице.

Напомним, 1 мая 1945 года именно штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания Рейхстага в Берлине.

Как сообщается, с благотворительным концертом Ольга Кормухина выступит в Пскове уже второй раз. Первый был в 2010 году. Тогда певица помогла собрать деньги на содержание залитской школы.

Билеты на концерт можно купить в кассе филармонии, а также онлайн.