Печерян просят не оплачивать последние квитанции за вывоз ТКО

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Програмный сбой внёс коррективы в оплату квитанций за вывоз ТКО а Печорском районе. Его жителей просят проигнорировать последние квитанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром».

«В квитанциях на оплату, которые пришли в этом месяце жителям Печорского района, допущена ошибка в месяце начисления, вызванная программным сбоем (указан «август» вместо «июля»)», – отметили в «Экопроме».

Регоператор обратился к жителям Печор с просьбой дождаться новых квитанций и извинился за неудобства.