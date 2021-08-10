В День знаний псковские первоклашки получат светоотражатели

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Первоклассникам псковских школ выдадут светоотражатели 1 сентября. Об этом написал и. п. замглавы администрации города Борис Елкин в своем Instagram.

Такую инициативу проявили неравнодушные псковичи, занимающиеся безопасностью дорожного движения в городе. Как отметил Ёлкин, детям необходимо знать правила поведения на дороге и вблизи неё.

Чиновник также назвал обеспечение безопасности дорожного движения одним из ключевых направлений в регионе.

«Светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах — это просто, а главное действенно. В тёмное время суток они делают пешехода гораздо заметнее на дорогах. Это особенно важно для юных участников дорожного движения», - добавил Борис Елкин.