Псковщина получит определенный объем негатива из-за суда по делу о зверствах нацистов – Борис Ковалёв

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Сегодня, 10 августа, на пресс-конференции в медиацертре ПАИ доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв заявил, что Псковщина еще получит определенный объем негатива из-за суда по делу о зверствах нацистов.

«После признания массового убийства в новгородской деревне Жестяная Горка геноцидом, упоминания прошли по всем прибалтийским СМИ. По Пскову ответной реакции пока не было— западные СМИ еще переваривают информацию», - считает историк.