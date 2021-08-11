11-летнюю девочку сбил пенсионер на пешеходном переходе в Великих Луках

.

Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Пушкина в Великих Луках, пишет газета «Великолукская Правда Новости».

В 10 утра 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переху, когда 70-летний водитель автомобиля KIA наехал на нее.

По мнению водителя, ребенок, выходя на дорогу, не убедилась в безопасности перехода. А сам водитель в момент столкновения передвигался на небольшой скорости, только преодолев лежачий полицейский и в момент торможения задел ребенка.

Ребенок получила различные травмы и была доставлена в медучреждение сотрудниками скорой помощи.