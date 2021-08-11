Второй фстиваль «Музыка на воде» состоится 20 и 21 августа в Пскове

.

Запавший в сердца псковичей фестиваль «Музыка на воде» пройдет во второй раз в Пскове на территории Дендропарка у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря 20 и 21 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГАУК ПО "Театрально-концертной дирекции".

Основным и неизменным участником концертов фестиваля станет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

В программе – два концерта русской и западно-европейской музыки. Прозвучат работы Чайковского, Пуччини, Верди и другие.

Псковичи насладится голосами лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра, театра «Новая Опера», Подольской филармонии.

В прошлом году фестиваль собрал более 3000 зрителей, желающих была значительно больше. В этом году для того, чтобы вместить всех желающих, введена символическая плата за место.

Расположиться в секторе "Б" на своих пледах, одеялах и складных стульях можно будет за 200 рублей. Чуть дороже обойдется место на пуфах в секторе "А".

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.