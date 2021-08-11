Жители Великих Лук жалуются на разваливающийся мост через речку Лазавица

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Жительница Великих Лук пожаловалась на состояние моста в частном секторе города. Об этом она сообщила на сайте губернатора Псковской области.

По словам женщины, мост сгнил и доски лежат на гнилых брусьях, а где-то даже отсутствуют.

«Вокруг моста все заросло травой и деревьями, из-за этого их облюбовали местные пьянчужки. Речка также находится в отвратительном состоянии, не чистили ее уже лет 10 точно», - пишет жительница Великих Лук.

Также она сообщает, что обращается с просьбой привести территорию в порядок уже не первый раз. На протяжении двух лет женщина пытается обратить внимание на проблему, и, по её словам, власти обещали облагородить территорию к 20 мая 2021 года, однако никаких изменений не произошло.