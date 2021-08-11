30-метровый монумент в честь Александра Невского начнут возводить в Самолве через неделю

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На мемориальном комплексе в Самолве Гдовского района через неделю начнутся монтажные работы центральной части - 30-метрового монумента. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Серавин.

«Детали монумента планируется привезти и начать монтаж уже на следующей неделе. Мемориальный комплекс должен быть сдан через месяц. Строители уверяют, что успеют в срок», - рассказал Серавин.

Установленный на берегу Чудского озера монумент князю будет виден даже из Эстонии. В отличие от монумента на горе Соколихе, памятник в Самолве будет в мельчайших подробностях выверен экспертами. Уникальный объект будет сохранять исторчесеую достоверность.