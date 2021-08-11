О недоработке велодорожек в Пскове заявил Владислав Абрамов

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Сегодня, 11 августа, во время круглого стола в медиацентре ПАИ руководитель «Псковжилстроя» Владислав Абрамов сказал, что на велосипедных дорожках Пскова непонятно, где должен быть велосипед, а где пешеход.
«По велодорожкам непонятно – она справа или слева, как мне ехать: по узкой или по широкой. Нужно до конца довести», - считает Абрамов.
Участники встречи рассматривают перспективы Пскова и вопрос застройки территорий с позиции создания комфортной городской среды.
Ранее сообщалось о создании единой сети велодорожек.
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