Необходимо уплотнять дорожную сеть центра Пскова – Евгений Шапкин

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Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин отметил, что развитие дорожной сети Пскова нужно начать с центра города. Об этом сообщил во время круглого стола в медиацентре ПАИ 11 августа.

«Не нужно лезть на север и юг», - считает Евгений Шапкин.

Темой круглого стола стало обсуждение развития Пскова и застройки территорий с позиции создания комфортной городской среды.

По словам Шапкина, окружающая человека среда влияет на его психологию и формирование человека.

«Есть понятие 15-минутного города — 15 минут пешком или на автомобиле можно добраться до магазина или школы. Затронутая тема очень сложная и в двух пунктах очень сложно расшифровать», - добавил архитектор.