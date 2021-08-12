Пропавшего Андрея Федорова разыскивают в Великих Луках

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9 августа на связь перестал выходить 33-летний житель Великих Лук Фëдоров Андрей Викторович. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста в группе поискового отряда «След» в социальной сети.

Как сообщается, утром 9 августа мужчина ушел на работу, вечером этого же дня ещё отвечал на телефон.

Последний раз пропавшего видели по адресу: город Великие Луки, улица Дружбы, дом 5, квартира 2.

С вечера 9 августа о местоположении Андрея Фëдорова ничего неизвестно.

Как сообщается, великолучанин был одет в белую футболку, темные спортивные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону: 89113767676 или 02.