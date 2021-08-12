25 псковских домов капитально отремонтируют в 2022 году

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Стали известны дома Пскова, которые вошли в программу капитального ремонта в 2022 году. Об этом сообщили в администрации города.
Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2022 году:
г. Псков, 23 июля ул., 6
Электроснабжение, в том числе разработка проектно-сметной документации (ПСД), и осуществление строительного контроля
г. Псков, Белинского ул., 78А
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Белинского ул., 80
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Байкова ул., 10
Разработка ПСД
г. Псков, Юрия Гагарина ул., 5А
Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Госпитальная ул., 15
Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля
г. Псков, Госпитальная ул., 15А
Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля
г. Псков, Ижорского батальона ул., 5
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Инженерная ул., 78
Холодное и горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Инженерная ул., 88
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Инженерная ул., 90
Разработка ПСД
г. Псков, Инженерная ул., 90Б
Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля
г. Псков, Красноармейская ул., 26
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Льва Толстого ул., 22
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Металлистов ул., 7
Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Некрасова ул., 4
Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Ольгинская наб., 9
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Октябрьский пр., 23А
Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Октябрьский пр., 26
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Плехановский посад, 73
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Рижский пр., 41
Разработка ПСД
г. Псков, Чехова ул., 1
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Юбилейная ул., 34
Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля
г. Псков, Юбилейная ул., 89
Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля
г. Псков, Карла Маркса ул., 43
Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля