25 псковских домов капитально отремонтируют в 2022 году

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Стали известны дома Пскова, которые вошли в программу капитального ремонта в 2022 году. Об этом сообщили в администрации города.

Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2022 году:

г. Псков, 23 июля ул., 6

Электроснабжение, в том числе разработка проектно-сметной документации (ПСД), и осуществление строительного контроля

г. Псков, Белинского ул., 78А

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Белинского ул., 80

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Байкова ул., 10

Разработка ПСД

г. Псков, Юрия Гагарина ул., 5А

Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Госпитальная ул., 15

Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля

г. Псков, Госпитальная ул., 15А

Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля

г. Псков, Ижорского батальона ул., 5

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Инженерная ул., 78

Холодное и горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Инженерная ул., 88

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Инженерная ул., 90

Разработка ПСД

г. Псков, Инженерная ул., 90Б

Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля

г. Псков, Красноармейская ул., 26

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Льва Толстого ул., 22

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Металлистов ул., 7

Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Некрасова ул., 4

Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Ольгинская наб., 9

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Октябрьский пр., 23А

Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Октябрьский пр., 26

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Плехановский посад, 73

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Рижский пр., 41

Разработка ПСД

г. Псков, Чехова ул., 1

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Юбилейная ул., 34

Замена лифтового оборудования, в том числе осуществление строительного контроля

г. Псков, Юбилейная ул., 89

Замена лифтового оборудования, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля

г. Псков, Карла Маркса ул., 43

Крыша, в том числе разработка ПСД и осуществление строительного контроля