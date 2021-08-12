Пассажиры автобуса «Псков — Геленджик» добирались до моря на попутках

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На попутном транспорте пришлось добираться на курорт ехавшим в автобусе «Псков — Геленджик». Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

Как сообщается, вечером 10 августа полный пассажиров автобус сломался на 846-м километре автодороги М-4 «Дон». На стоявший на обочине автобус обратили внимание инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области старшие лейтенанты полиции Игорь Феденков и Сергей Максимчук. Им рассказали, что починить автобус на месте не удалось, из-за чего пассажиры, в том числе маленькие дети, без воды и еды оказались на трассе.

Лишь с помощью полицейских, останавливавших рейсовые автобусы со свободными местами, пассажирам удалось добраться до курорта. В конечном итоге, всем пассажирам, начинавшим свой путь в автобусе «Псков — Геленджик», удалось добраться до моря.

После случившегося автобус был транспортирован на станцию технического обслуживания.