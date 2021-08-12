Стать участниками конкурса «Молодой предприниматель России – 2021» предлагают псковичам

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Поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2021» приглашают жителей Псковской области. Об этом сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Участниками конкурса могут стать предприниматели и самозанятые граждане, учредители/участники юридических лиц от 16 до 35 лет.

Проявить себя можно в следующих номинациях: «Производство», «Франчайзинг», «Сфера услуг», «Самозанятые», «Торговля», «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Предпринимательство в социальной сфере», «Инновационное предпринимательство», «Международное предпринимательство».

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте и отправить анкету участника конкурса на адрес электронной почты: molodej60@gmail.com, разместить видеопрезентацию проекта в социальных сетях до 25 августа.

Лучшие работы будут названы 29 августа. Победителя ждут деловые связи и профессиональный рост, возможность заявить о своем проекте на всю страну, а также мастер-классы по ораторскому искусству и самопрезентации.