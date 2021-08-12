Около 40% образовательных учреждений Псковской области готовы к новому учебному году

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Приемку к 1 сентября прошли 146 учебных заведений в Псковской области. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В Псковской области насчитывается 369 образовательных учреждений. Так, на сегодняшний день к учебному году 2021-2022 в регионе готовы 39,5% детсадов и школ.

Вера Емельянова добавила, что до 18 августа все учреждения должны пройти приемку.

Напомним, принимают учебные заведения специально созданные комиссии из представителей региональных властей, надзорных ведомств и общественных организаций. Также в этом году в процессе приемки участвуют родители.