На половину реализован план по вакцинации населения в Псковской области

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Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 156 тысяч жителей Псковской области, что составляет 51,6% от тех, кто должен быть привит. Оба этапа вакцинации прошли 114,5 тысяч человек. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Вера Емельянова также сообщила, что процесс вакцинации населения контролируется ежедневно.

«Сегодня вакцинация — это единственная защита от следующих "волн", - отметила спикер. - В Псковскую область поставлено 185 тысяч доз вакцин, что позволяет не сорвать темп».