На 28 августа перенесены гуляния в честь 1000-летия Усвят

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После переноса празднование 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи пройдут 28 августа в поселке-имениннике. Об этом«Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На концерте выступит российская певица Пелагея и другие псковские музыканты. Празднование пройдет на Юрьевых горах неподалеку от поселка Усвяты. Вход разрешен только по номым пригласительным. Количество зрителей будет равным - 2 тысячам человек.

Для гостей будет организован трансфер до поселка и обратно. В центре поселка на пересечении улицы 25 лет Октября и Карла Маркса будет установлен большой монитор для зрителей, которые не смогут посетить праздничный концерт. По пригласительным билетам можно будет разместиться в 500-местном партере.

В этот же день в 13:00 в деревне Церковище, где родилась знаменитая усвятская исполнительница Ольга Сергеевна, пройдет фестиваль в ее честь.