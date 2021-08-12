Великие Суки, Мда и Новый Опель: «Яндекс» исследовал топонимы Псковской области

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Аналитики «Яндекса» провели масштабное исследование топонимов. Самые распространенные и редкие, а также самые смешные названия вошли в этот список. В огромном списке топонимов земли русской обнаружились и псковские, сообщает этом газета «Псковская правда».

Среди 160 тысяч населенных пунктов России специалисты отыскали 333 Александровки, 280 Ивановок и 272 Михайловки, 252 Каменки, 241 Никольское, 239 Николаевок, 234 Берёзовки, 217 Сосновок, 204 населённых пункта с названием Первомайский и 199 — Заречье.

Из вышеприведённого списка в Псковской область не вошли только Михайловка, Николаевка и Первомайский. Однако среди необычных топонимов от нашего региона попало сразу три: Великие Суки, Мда и Опухлики.

Довольно необычную категорию придумали аналитики сервиса под названием «Это какое-то место, где живут люди». Здесь вёлся подчет мест, в окончании названия которых есть определенная последовательность букв. К примеру, в топ-3 самых популярных окончаний попали -ово (25 тыс. 839 названий), -ино (16 тыс. 249), -вка (14 тыс. 345).

В места, «где живут люди», попали деревни Дурневка, Райская, Сучкино из Псковской области. В список редко встречающихся названий из нашего региона вошли Новый Опель и Нижний Гусинец.

В процессе исследования, аналитики заметили, что некоторые населенные пункты образуют пары, которые они объединили в маршруты на «Яндекс. Картах».

К примеру, псковские Опухлики подружились с Пивковым из Тверской области, Лютые Болота - с Теплынькой из Новгородской области, Дно — с Успехом в Башкортостане, Мда — с местечком Ура в Ярославской области.