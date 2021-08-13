Какой будет углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 псковичей

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Для раннего выявления осложнений от коронавируса было принято решение об углубленной диспансеризации переболевших ковидом жителей Псковской области. Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона.

Пройти исследования псковичи смогут не раньше 60 календарных дней после выздоровления от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях, к которым они прикреплены.

В приоритете на прохождение углубленной диспансеризации находятся граждане, имеющие два и более сопутствующих хронических заболевания: заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, сахарный диабет, нарушения мозгового кровообращения.

Напомним, углубленная диспансеризация пройдет в два этапа.

Перечень исследований углубленной диспансеризации на первом этапе состоит из:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

б) тест с 6-минутной ходьбой;

в) проведение спирометрии или спирографии;

г) общий (клинический) анализ крови развернутый;

д) биохимический анализ крови;

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).

Количество исследований второго этапа углубленной диспансеризации определяется лечащим врачом, проводится при наличии показаний и включает в себя:

а) проведение эхокардиографии;

б) проведение компьютерной томографии легких;

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

После прохождения диспансеризации пациенту определят группу здоровья, а также необходимость диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации.