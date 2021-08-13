Какой будет углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 псковичей

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Для раннего выявления осложнений от коронавируса было принято решение об углубленной диспансеризации переболевших ковидом жителей Псковской области. Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона.
Пройти исследования псковичи смогут не раньше 60 календарных дней после выздоровления от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях, к которым они прикреплены.
В приоритете на прохождение углубленной диспансеризации находятся граждане, имеющие два и более сопутствующих хронических заболевания: заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, сахарный диабет, нарушения мозгового кровообращения.
Напомним, углубленная диспансеризация пройдет в два этапа.
Перечень исследований углубленной диспансеризации на первом этапе состоит из:
а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой;
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови;
е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).
Количество исследований второго этапа углубленной диспансеризации определяется лечащим врачом, проводится при наличии показаний и включает в себя:
а) проведение эхокардиографии;
б) проведение компьютерной томографии легких;
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
После прохождения диспансеризации пациенту определят группу здоровья, а также необходимость диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации.