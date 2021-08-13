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Общество13 августа 2021 11:05

Псковичей просят помочь в поисках 43-летней женщины со шрамом над бровью

Источник:kp.ru
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В Псковской области разыскивают 43-летнюю Ольгу Бодневу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в сообществе Лиза Алерт «ВКонтакте».

Последний раз ее видели 10 августа в черной кожаной куртке с черной сумкой, на ногах были синие джинсы и черные балетки. До сих пор ее местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, карие глаза и волосы каштанового цвета. Из особых примет родные называют шрам над левой бровью.

Если вам известно о местонахождении Ольги, сообщите инфоргу Яне по номеру телефона: 89116948589 или в 112.