«Не сдаст ЕГЭ, пойдёт работать дворником»: о моральном насилии в псковских школах

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О жалобах родителей на школьных учителей рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.

Наталия Соколова назвала использование имени ребёнка как нарицательное одной из частых жалоб. «Что-то много Антонов у нас развелось...» или «Ваня, ты что — Антон?» или «Ну, посмотрите на него, неуклюжий как Антон...» - на такие фразы, как сообщает омбудсмен, не скупятся псковские учителя.

«А потом звонят родителям и спрашивают, почему на его уроках ребёнок не работает», «он что, тупой?», «не сдаст ЕГЭ, пойдёт работать дворником», - процитировала фразы учителей Наталия Соколова.

Также Наталия Соколова рассказала, что в преддверии нового учебного года родители школьников обратились за советом: как бороться с несправедливостью со стороны работников школ и как уберечь ребенка от травли.

«Учитель - это не просто профессия, это призвание работать с детьми. Непонятная и неприятная реальность. Точнее невозможная и противоестественная. Никак в моей голове не укладывается, что учитель может выбрать для себя среди детей кого-то для собственного самоутверждения. Ан нет, оказывается может», - написала детский омбудсмен.

Наталия Соколова призвала учителей вспомнить слова педагога Шалва Амонашвили: «учитель — это тот, кто дарит свет! А ученик — душа, ищущая свет».