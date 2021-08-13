Донора крови для старенького пекинеса ищут в Пскове

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Псковичка обратились к собачникам города с просьбой помочь её питомцу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста жительницы Пскова в одной из социальных сетей.

В качестве донора подойдет пес от 2 до 6 лет. Помимо этого, собака должна быть со всеми прививками, а её вес должен быть от 10 кг.

«Нам нужно всего 40-50 мл, для средней или большой собаки это неощутимо», - предупреждает хозяйка пекинеса.

По словам псковички, за одну процедуру сдачи крови от донора получают не более 10-15 мл с килограмма веса животного.

«Биохимический и клинический анализ крови, транспорт и прочие процедуры, разумеется, за мой счет. Иные пожелания и требования ко мне - обсудим», - пишет жительница Пскова.