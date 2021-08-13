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Общество13 августа 2021 16:31

Новая ливневка не справилась с дождем и полностью затопила пешеходный переход в Пскове

Источник:kp.ru
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Пскович пожаловался на состояние пешеходного перехода, который затопило после дождя на улице Спортивной. Об этом он сообщил журналистам ПАИ.

«Улица Спортивная, выезд на улицу Кузнецкую. После двух лет ремонта пешеходный переход через час после дождя. Лужа глубокая, в ботинках не перейдешь. И ведь примут вот-вот ремонт улицы, как только сделают парковку с другой стороны, у улицы Гражданской», - отметил пскович.

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По словам мужчины, под лужей на дороге имеется старая ливневка. Она замучорилась и не работает. Однако подрядная организация, которая осуществляла ремонт дороги, определила новую ливневку на тротуаре. «Они думают, что вода потечет вверх», - отметил местный житель.